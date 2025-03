ELEZIONI REGIONALI. Carlo Calenda: “Azione non accetterà mai un campo largo se i candidati dovessero essere Fico o Costa dei 5s”. Per il momento Luigi Bosco può trattare anche con altre coalizioni

Lo ha detto nel corso della sua relazione di apertura del congresso nazionale in corso a Roma

CASERTA (g.g) – Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, ha detto chiaro e tondo che il suo partito non vuole avere nulla a che fare con il Movimento 5 stelle.

Parole non pronunciate in un ordinario “pastone” di un TG, ma dalla tribuna solenne del congresso nazionale del suo partito, in corso a Roma.

“Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza – ha detto Calenda riferendosi evidentemente alla guerra tra Russia-Ucraina o anche al conflitto israelo-palestinese – o è un ignorante e non conosce la storia o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone”.

Per chi non avesse capito, il passo successivo dell’intervento di Carlo Calenda ha dipanato ogni dubbio. “Perché non stiamo nel campo largo? Perché l’unico modo per avere a che fare con il M5s è cancellarlo”.

Poi, riferendosi alla Schlein: “Amici del Pd, ponetevi quindi voi il problema sul perché siete nel campo largo”.

A margine del suo intervento Carlo Calenda ha voluto poi specificare quale sarà la posizione del suo movimento alle elezioni regionali che dovrebbero tenersi nel prossimo autunno: “Non staremo in coalizioni che appoggiano candidati alla presidenza Regione espresse dal Movimento 5 stelle. Sento parlare, ad esempio, dei nomi di Roberto Fico e di Sergio Costa per la Campania. Dico già da adesso che se questi saranno i candidati, noi non li appoggeremo mai”.