ELEZIONI REGIONALI. MARCIANISE. Sinistra e Cambiamento si schiera con Pinuccio Moretta, lista “A testa alta”

Comunicato Stampa:

“SINISTRA & CAMBIAMENTO” A TESTA ALTA CON PINUCCIO MORETTA

MARCUANISE – La lista civica “Sinistra & Cambiamento” sostiene Giuseppe Moretta detto Pinuccio: un candidato autorevole per rappresentare Marcianise nel consiglio regionale della Campania.



La lista civica “Sinistra & Cambiamento”, progetto politico nato nel 2015, presente in consiglio comunale con la consigliera avv. Jole Giuliano, da sempre parte integrante dell’area progressista, annuncia il proprio convinto sostegno al candidato al Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Moretta, in corsa nella lista civica “A TESTA ALTA” a sostegno del presidente Roberto Fico.



La decisione è maturata a seguito di un ampio confronto interno, partecipato e condiviso dagli oltre 70 componenti del direttivo, nel quale è emersa con forza la necessità di puntare su una figura credibile, competente e radicata per rappresentare efficacemente il territorio all’interno delle istituzioni regionali.



Marcianise ha bisogno di un interlocutore stabile e affidabile, capace di farsi carico delle annose problematiche del territorio e di trasformarle in azioni concrete e innovazioni strutturali.

“La scelta – come ha dichiarato il presidente Giampaolo Renzullo – è ricaduta su Giuseppe Moretta proprio per queste ragioni: Moretta è un amministratore con una lunga esperienza politica e istituzionale, ha sempre operato con spirito di servizio, coerenza e disponibilità verso la cittadinanza.

La sua candidatura non nasce per caso, ma rappresenta la naturale evoluzione di un percorso politico serio e coerente, portato avanti negli anni al servizio della comunità. Inoltre, la sua scelta di candidarsi in una lista civica che sostiene Roberto Fico, ma con un’impronta chiaramente in continuità con l’operato del presidente Vincenzo De Luca, rafforza il valore politico di questa candidatura”.

Moretta incarna un equilibrio virtuoso tra rinnovamento e responsabilità – ha aggiunto la consigliera comunale avv. Jole Giuliano -, garantendo governabilità, stabilità e competenza per affrontare con serietà le sfide dei prossimi cinque anni. In un momento in cui il centrodestra si presenta unito solo dalle poltrone, privo di un programma chiaro e dedito soltanto a operazioni di trasformismo politico, è fondamentale affidarsi a candidati e forze che, con coerenza, abbiano già dimostrato di saper amministrare e di conoscere a fondo le dinamiche del governo regionale. La nostra scelta, quindi, va nella direzione di rafforzare un progetto politico già in parte realizzato nella Regione Campania, ma che ha bisogno di essere completato e rilanciato attraverso una nuova fase programmatica, con una visione chiara, concreta e realizzabile. Marcianise, città che nel corso dei decenni ha saputo esprimere una vocazione agricola, poi industriale, infine commerciale, oggi ha bisogno di una sintesi moderna e funzionale di queste anime, all’interno di un progetto territoriale unitario, che sappia darle voce a livello regionale come merita.

“Troppe

volte in passato – conclude Jole Giuliano – Marcianise è stato considerato solo un bacino elettorale da cui attingere consenso esclusivamente da parte di candidati in particolare lontani dal territorio per impegno e conoscenza delle criticità e quindi incapaci di rappresentarlo. Giuseppe Moretta detto Pinuccio rappresenta, invece, l’opportunità concreta per dare finalmente a Marcianise il ruolo e il peso politico che le spettano”.

I componenti del direttivo cittadino