ELEZIONI REGIONALI. Per un governatore casertano: costituiti i primi 55 comitati per Zinzi presidente

Tra Veneto e Campania uno finirà a Fdi e uno alla Lega. E allora il deputato consolida in questo modo la sua identità dj opzione esclusiva del partito di Matteo Salvini.

”Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati ‘Zinzi presidente della Campania’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L’obiettivo finale sono almeno 500 comitati su tutto il territorio campano”. Ad annunciarlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega e tra i promotori dei comitati per la candidatura a presidente della Regione Campania del coordinatore del partito Gianpiero Zinzi. ”Stiamo avendo continue adesioni al progetto in tutte le province della Campania, in tanti tra sindaci, amministratori, professionisti e imprenditori hanno deciso di sostenere la candidatura a presidente dell’onorevole Zinzi – spiega

– C’è grande fermento anche nella società civile, i campani sono stanchi delle fallimentari politiche del Pd e del centrosinistra, hanno voglia di cambiamento, aspirano ad una Campania diversa e soprattutto migliore”. ”In questo senso la candidatura di Gianpiero Zinzi è garanzia di buongoverno, affidabilità, coerenza e legalità. Con Zinzi la Campania volterebbe davvero pagina”, conclude.