ELEZIONI REGIONALI. Tutti i nomi delle liste. Molta “fetenzia” nel centrodestra ma Fico candida De Rosa condannato a 3 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Saranno 8 quelle che correranno per il candidato del campo largo, 6 quelle per Cirielli. Nessuna sorpresa rispetto al nostro racconto aggiornato fino alla tarda serata di ieri. Quella del Pd debolissima con tanti ufo. Su Zannini e Pignetti omissis ma anche dall’altra parte Fico avrebbe dovuto resistere al ricatto politico di Clemente Mastella sull’ex sindaco di Casapesenna

CASERTA – Mancano pochi minuti alla scadenza per la presentazione delle Liste per le prossime elezioni regionali. Facciamo, dunque, un riepilogo di ciò che abbiamo già scritto nei giorni scorsi.

Partiamo dal candidato Roberto Fico, centrosinista o campo largo che dir si voglia

CANDIDATO PRESIDENTE ROBERTO FICO

Sulla lista del Pd abbiamo scritto tutto e di più ieri e dunque ribadiamo gli 8 nomi pubblicati in serata

LISTA PD: Camilla Sgambato, Antonio Bonacci detto Antonello, Mariana Funaro, Pierluigi Landolfi, Maria Melania Russo, Salvatore Sica, Leda Clementina Tonziello, Marco Villano (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO COMMENTO)

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE: Raffaele Aveta, Raffaele Bencivenga, Ketty Cassandra, Federico De Matteis, Fabio Di Micco, Carmela Mucherino, Daniela Rettore, Aldo Simonelli.



LISTA FICO PRESIDENTE: Virginia Anna Crovella, Francesco Apperti, Emilia Borgia, Maria Iannelli detta Mariella, Vincenzo Iodice detto Enzo, Giuseppe Martinelli detto Peppe, Valerio Mottola, Maria Gioia Tommasetti.





LISTA A TESTA ALTA: Gennaro Oliviero, Lia Caterino, Giuseppe Moretta, Antonietta Nacca, Agostino Navarra, Annamaria Sadutto, Maria Sorbo, Caterina Tizzano.

LISTA NOI DI CENTRO (MASTELLA): Marcello De Rosa, Roberto Cusano, Raffaella Di Puorto, Giovanni Ferrara, Florentia Lamberti, Massimiliano Marasco, Maria Antonietta Zampella, Donatella Paternosto.



LISTA ALLEANZA VERDI-SINISTRA: Anna Altavilla, Alessia Colamonici, Eugenia D’Angelo, Antonio Dell’Aquila, Emilio Iannotta, Francesco Mincione, Giuseppe Piscitelli, Veronica Iorio.

LISTA RIFORMISTI: Pietro Smarrazzo, Teresa Ucciero, Antonio Cantile, Salvatore Aversano, Maria Luigia Iodice

Gennaro Mone, Giuseppina Piccirillo, Teresa Caprio

LISTA AVANTI CAMPANIA (Maraio e Bosco) Pasquale Antonucci, Desyderia De Falco, Olga Diana, detta Olga, Gianfausto Iarrubino, Giovanni Iovino, Teresa Ucciero, Giuseppe Riccio detto Pino, Santina Santorelli, Ivan Raucci

class="wp-block-heading">

CANDIDATO PRESIDENTE EDMONDO CIRIELLI

LISTA FRATELLI D’ITALIA: Rosa Di Maio, Rany Pagano, Sara Petella, Raffaela Pignetti, Luigi Roma, Vincenzo Santangelo, Errico Scala e Steve Stellato.





LISTA LEGA: Augusto Bisceglia, Antonella Piccerillo, Massimo Grimaldi, Alfonso Piscitelli, Daniela Nugnes, Maurizio Del Rosso, Teresa Nicoletti, Pasquale Salzillo.



LISTA FORZA ITALIA: Pietro Consoli, Angela Parente, Giovanni Zannini, Orlando De Cristofaro, Filippo Abbate, Amelia Forte, Rosetta De Rosa, Barbara Cesaro,



LISTA DEMOCRAZIA CRISTIANA: Domenico D’Angelo, Domenico D’Elena, Rosa di Cesare, Maria Giuseppina Capasso, Umberto della Rocca, Clementina Striano, Rosanna Rienzo

LISTA NOI MODERATI: Luigi Cobianchi, Antonio Di Martino, Ornella Di Vico, Antonella Garofalo, Antonella Lettieri, Francesco Paolino, Giosi Virgilio, Vincenzo Tavoletta.



LISTA CIRIELLI PRESIDENTE: Giuseppe Tamburro, Dina Angelone, Massimo Bartoli detto Macci, Ferdinando D’Ambrosio detto Nando, Elisabetta Mauriello, Maria Orlando, Giuseppe Pagano, Carlo Raucci.

CANDIDATO PRESIDENTE NICOLA CAMPANILE



LISTA PER LE PERSONE E LE COMUNITA’: Antonio Marfella, Teresa Fusco, Tommaso Di Nardo, Antonio Graziano, Carmela Accarino, Maria Rosaria Monsurro, Danilo Venturino e Giuseppe Irace.



CANDIDATO RPESIDENTE GIULIANO GRANATO



LISTA CAMPANIA POPOLARE: Massimo Sgroi, Teresa Tartaglione, Roberto Di Martino, Lina Marino detta Ilia, Ivana Stazio, Amedeo Fosso detto Adam, Giuseppe Palmieri, Vincenzo Sforza.