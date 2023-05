Ennesima grana per i Vitale, anche il “Gran caffè Appia” colpito da interdittiva antimafia

L’attività sita tra i Comuni di Sparanise e Francolise.

SPARANISE/FRANCOLISE. Nuove grane per i Vitale. Non si fermano, infatti, i provvedimenti di interdittiva antimafia nei confronti delle società della famiglia Vitale, originaria di Villa di Briano, ma ormai da decenni trapiantata a Sparanise.

Prima la FV srl, società che univa gli interessi dell’ex vicesindaco di Sparanise e consigliere del CdA del Consorzio idrico Terra di Lavoro, Vitaliano Ferrara e quelli di Albino e Pasquale Vitale. Poi, è stata la volta della Villa La Quercia, ristorante sede per eventi di via San Vito, a Sparanise. Successivamente un nuovo provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta è stato notificato per la società Astecom, impresa con capitale di centomila euro, almeno fino al 2018, diviso nelle quote tra Pasquale e Raffaele Vitale. Di pochi giorni fa, invece, l’interdittiva è arrivata per la società Gran Caffè Appia srl che svolge la sua attività in locali siti tra i Comuni di Sparanise e Francolise.