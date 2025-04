Errori negli atti dell’amministratore giudiziario, il riconteggio dei soldi da restituire all’imprenditore-editore Pasquale Piccirillo

Sbloccati in suo favore solo 41.578,31 euro

RECALE – Calcoli errati e riconteggi al ribasso. E’ quanto emerso nell’udienza celebrata dinanzi alla sezione Misure di Prevenzione, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Massimo Urbano, con a latere Francesco Urbano e Valerio Trovato, in merito ad alcune disuguaglianze sui beni dissequestrati a Pasquale Piccirillo imprenditore delle telecomunicazioni e della sanità locale. Piccirillo si è visto, infatti, restituire solo 41.578,31 euro quale importo dovuto per gli interessi maturati dagli immobili della Immobilnet srl (società poi confiscata) ma ritenuti di proprietà di sua proprietà in quanto acquistati prima della sua dichiarazione di pericolosità sociale.

Escusso l’amministratore giudiziario in merito ai riconteggi da effettuare. Una stima che secondo l’elaborato dei consulenti della difesa ammonta a circa 258.500 euro. Si torna in aula a fine maggio per le discussioni dei legali e del sostituto procuratore Vincenzo Quaranta e la decisione della sezione Misure di Prevenzione sammaritana.