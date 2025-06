Esce confuso dall’ospedale e lo trovano sperduto dopo 20 chilometri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CARINARO – Attimi di apprensione nella giornata di ieri per la scomparsa di un uomo di 75 anni dal complesso ospedaliero Cardarelli di Napoli. Il paziente si sarebbe allontanato autonomamente dalla struttura sanitaria in stato confusionale, facendo perdere le proprie tracce per diverse ore.

L’allarme è scattato nel corso della mattinata, quando il personale medico si è accorto dell’assenza dell’uomo, che si sarebbe allontanato senza autorizzazione. Le circostanze dell’episodio restano ancora da chiarire: non è infatti noto se fosse ricoverato o in attesa di una visita al momento dell’allontanamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe percorso a piedi e forse utilizzando anche mezzi pubblici un lungo tragitto fino a raggiungere la zona industriale di Carinaro, attraversando via Consortile e coprendo una distanza di oltre trenta chilometri.

Il suo ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, che lo hanno notato vagare visibilmente disorientato. L’intervento delle forze dell’ordine, in collaborazione con il personale sanitario, ha permesso di prestare immediata assistenza al 75enne, che è stato trasferito all’ospedale di Aversa per accertamenti.

Nonostante lo stato confusionale, l’uomo è apparso in condizioni fisiche complessivamente stabili.