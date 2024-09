Loading...

L’incidente lungo una strada periferica del paese

RIARDO – Incidente, nella notte tra sabato e domenica, per il primo cittadino di Riardo Armando Fusco.

Il sindaco alla guida della sua auto, lungo una strada periferica del paese, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo finendo in un fossato uscendone, fortunatamente, illeso.