Esce in bici per gettare l’immondizia, investito da un’auto: 50enne grave

E' accaduto ieri sera alle 22:00 circa in via Sondrio

CASAL DI PRINICPE – Momenti di paura nella serata di ieri in via Sondrio, dove un uomo di 50 anni è stato travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, il 50enne era uscito di casa per depositare un sacchetto della spazzatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato centrato da un veicolo in transito. L’impatto lo ha scaraventato violentemente a terra, provocando un trauma cranico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo, in condizioni critiche, è stato intubato direttamente in strada e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. A supporto delle indagini potrebbero rivelarsi determinanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada.