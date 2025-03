ESCLUSIVA. Nomi e cognomi, ecco chi andrà a guidare i commissariati di polizia della provincia di CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Ormai i movimenti sono ufficiali, eccettuato un dubbio che resta per la guida dell’ufficio di Casal di Principe

CASERTA – Grande tourbillon di dirigenti nei commissariati di polizia italiani. Si tratta di un fatto positivo perché in questo modo si evita un rapporto troppo lungo con il territorio che di per sé, a prescindere dal fatto specifico di cui ci stiamo occupando non è mai una cosa buona.

Partiamo dagli uffici più importanti, subito dopo quelli della Questura di Caserta. Si tratta del Commissariato di Aversa, ovvero della seconda città per popolosità e importanza in provincia.

Tra qualche giorno arriverà al timone il neo primo dirigente Valerio Consoli, che fino a pochi giorni fa ha guidato il commissariato di Marcianise. Al suo posto, dal Commissariato di Maddaloni, arriverà il Vice Questore Aggiunto Francesco Giaquinto. In questa sorta di risiko, a Maddaloni arriva il dirigente Antonio Magno.

Nominato neo dirigente della divisione PASI (polizia amministrativa e sociali) della Questura di Caserta è Pasquale Lamitella, in precedenza dirigente del Commissariato di Castel Volturno. E al suo posto dovrebbe arrivare Gennaro Corrado, impegnato in questo momento nel supercorso Interforze, dopo l’esperienza a capo del Commissariato di Casal di Principe.

Nuovo dirigente anche al Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, dove l’ex Vicario del Questore di Avellino, il marcianisano Francesco Moretta, torna in provincia di Caserta.

Il reggente del Commissariato sammaritano Dario Mongiovì va alla guida della Squadra Mobile. Nulla cambia, invece, nel Commissariato di Sessa Aurunca.

Ufficiale il passaggio di Vincenzo Vitale dalla Divisione PASI all’Ufficio di Gabinetto del Questore di Caserta, il quale va a sostituire il neo-pensionato Giovanni Consoli.