ESCLUSIVA. Scarcerato il commercialista ed ex consigliere comunale Danilo D’Angelo

Il politico casagiovese è tornato a casa da qualche ora. Ora è recluso agli arresti domiciliari

CASAGIOVE – Ha potuto lasciare da qualche ora il carcere di Poggioreale e tornare a casa Danilo D’Angelo, commercialista di Casagiove, noto anche per un suo impegno in politica, sia come candidato al consiglio provinciale, soprattutto come candidato a quello comunale, con anche due esperienze da candidato alla carica di sindaco di Casagiove.

D’Angelo finì in carcere con un imprenditore napoletano perché accusati di aver messo in atto un sistema di frode fiscale con l’emissione di documenti falsi.Infatti, sono state scoperte oltre 2.600 fatture per operazioni inesistenti emesse da società cosiddette «cartiere», fittizie, create dagli indagati solo per operazione illecite, ma prive di qualsiasi struttura organizzativa.

D’Angelo, quindi, passa dalla misura dell’arresto in carcere a quella degli arresti domiciliari.