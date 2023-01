Esonda il fiume Volturno: donna intrappolata in auto

PONTELATONE – Disavventura, questo pomeriggio, per una donna di Pontelatone rimasta intrappolata alla guida della sua vettura mentre percorreva la Provinciale, completamente allagata a causa della pioggia caduta in queste ore nella nostra provincia che ha visto diversi Comuni colpiti dai numerosi disagi legati anche all’esondazione del fiume Volturno. L’allarme lanciato dalla donna ha portato sul posto i carabinieri della stazione di Formicola e gli agenti della polizia municipale che dopo aver portato in salvo la donna sono riusciti anche a recuperare il veicolo.