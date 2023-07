Esplode bombola di gas, uomo intrappolato tra le fiamme

E’ ora ricoverato al Cardarelli con gravi ustioni.

SAN CIPRIANO D’AVERSA. Versa in gravi condizioni l’uomo che questa mattina è rimasto intrappolato tra le fiamme che hanno avvolto la sua auto, una Fiat 500, nella quale stava trasportando una bombola di Gpl. Probabilmente proprio la fuoriuscita del gas ha provocato l’esplosione, avvenuta in via Trieste ed il successivo rogo. Il 58enne è rimasto intrappolato nell’auto mentre alcuni passanti, sentito il boato e accortisi di quanto stesse accadendo, hanno subito allertato i vigili del fuoco. L’uomo è ora ricoverato al Cardarelli.