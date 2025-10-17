Esplode incendio in casa. Solaio crolla su un vigile del fuoco

CARINOLA – Un violento incendio è divampato in un appartamento di via Santa Rita ha provocato il crollo parziale di un solaio, a Carinola, nella frazione di Nocelleto. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno avuto un momento di forte apprensione quando un membro del corpo di soccorso è rimasto coinvolto nell’incidente. Il pompiere è stato prontamente assistito e trasportato in un presidio sanitario per le necessarie cure. Le sue condizioni, al momento, non sembrano destare preoccupazione.

I tecnici sono al lavoro per accertare le cause del rogo e valutare l’entità dei danni strutturali subiti dall’edificio.