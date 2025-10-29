Esplosione in un’abitazione di Santa Maria Capua Vetere: ferite madre e figlia

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove una violenta esplosione ha scosso un’abitazione situata in via Roma. A provocare il rogo sarebbe stata una bombola di gas che è deflagrata per motivi non ancora chiariti.

All’interno della casa si trovavano due donne, madre e figlia di 60 e 28 anni, rimaste ferite dallo scoppio. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

I pompieri hanno prima messo in sicurezza la zona e poi avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, mentre i sanitari hanno soccorso le due ferite, successivamente trasportate d’urgenza all’ospedale di Caserta per accertamenti.

Per fortuna, le condizioni di madre e figlia non destano preoccupazione. L’abitazione, invece, ha riportato ingenti danni a causa delle fiamme e dell’onda d’urto.