Europei 2021. Vendeva false maglie di calcio, assolto dal giudice

Il magistrato ha accolto in pieno la tesi dell’avvocato difensore di Conte, Giovanni Vairo, assolvendo l’imputato dai reati a lui ascritti – 648 e 474 del Codice penale – dopo l’arringa del professionista.

MADDALONI Nell’estate del 2021 fu fermato e gli furono sequestrate delle magliette delle Nazionali di calcio, contraffatte. Era il giugno del 2021 ed erano in corso gli Europei di calcio (torneo al quale l’Italia non si classificò, come pure ai Mondiali da poco tenutisi in Qatar). In quel blitz della guardia di finanza finì anche M. Conte, assolto, lo scorso lunedì dalla terza sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Meccariello.

