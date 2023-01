Evade dai domiciliari e se ne va in giro sullo scooter: 36enne in manette

CASTEL VOLTURNO I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito in Castel Volturno, lungo SS. Domitiana, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per evasione, di un trentaseienne del luogo.

I militari dell’Arma hanno intercettato il fuggitivo a bordo di uno scooter mentre procedeva a velocità sostenuta sulla predetta arteria stradale.

L’arrestato, allontanatosi senza giustificato motivo dal proprio domicilio dove era stato ristretto per estorsione, è stato bloccato alla guida di uno scooter privo di copertura assicurativa e, pertanto, contestualmente sanzionato. Il mezzo in suo possesso è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Il

trentaseienne è stato riaccompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.