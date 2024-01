Evade dalla struttura sanitaria in cui è recluso, acciuffato e arrestato

Il 47enne ha cercato di far perdere le proprie tracce.

CAPUA Era stato ristretto ai domiciliari presso una struttura sociosanitaria di Capua, il 47enne che in mattinata ha deciso di lasciare arbitrariamente il luogo di detenzione.

L’uomo, che era recluso nel 2023 per reati in materia di sostanze stupefacenti e rapina, questa mattina, quando i carabinieri hanno bussato alla porta della struttura per eseguire il controllo, si era già allontanato lasciando tutti i suoi effetti in camera e facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell’Arma, che hanno subito avviato le ricerche, sono riusciti ad intercettarlo e bloccarlo qualche ora dopo a Capua, in via Fuori Porta Roma, mentre si stava allontanando a piedi cercando di nascondersi nelle vie del centro cittadino.

Il 47enne è stato portato in caserma e poi riaccompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di evasione.