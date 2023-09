Ex infermiere investito in pieno sul suo scooter elettrico

Un’auto in fase di sorpasso l’ha travolto

SAN PRISCO – Un brutto incidente stradale si è verificato a San Prisco, in via Nazionale Appia.

A.D., 81 anni, un ex infermiere diversamente abile, è stato investito mentre transitava lungo la strada con il suo scooter elettrico.

Una prima automobile si è fermata per evitare l’uomo, ma sopraggiungeva una seconda macchina in fase di sorpasso che l’ha investito in pieno.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale civile di Caserta.