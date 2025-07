Ex sindaco ricattato da Mario De Michele per 10mila euro. L’incontro a bordo piscina in una struttura del casertano e il blitz dei carabinieri

Il ricatto, in particolare, riguardava la non pubblicazione di articoli attinenti anche alla vita privata della vittima

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ORTA DI ATELLA/CESA – Emergono nuovi dettagli sull’arresto del giornalista Mario de Michele di cui CasertaCe ha dato notizia esclusiva questa mattina (CLICCA E LEGGI). L’accusa a carico di del giornalista è di estorsione aggravata.

L’arresto, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise, è avvenuto all’interno di una struttura a Succivo, a seguito della denuncia presentata da Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella.



Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, De Michele avrebbe ricattato Brancaccio chiedendo una somma complessiva di 10.000 euro per non pubblicare notizie compromettenti. Il ricatto, in particolare, riguardava la non pubblicazione di articoli attinenti anche alla vita privata della vittima.



La denuncia di Brancaccio, presentata prima della consegna del denaro, ha permesso ai Carabinieri di organizzare un’operazione che ha portato all’intervento nel momento esatto in cui De Michele riceveva la prima tranche del pagamento.



L’inchiesta, tuttavia, non si conclude con questo arresto. Gli inquirenti stanno ora valutando se esistano altri episodi simili o altre possibili vittime di ricatti legati al giornalista. Nel frattempo, Mario de Michele è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa di convalida