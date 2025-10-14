Fa diventare il condominio dove abita una discarica: DENUNCIATO

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MADDALONI – I Carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno scoperto nel pomeriggio di ieri una discarica abusiva all’interno di un cortile condominiale, sequestrando circa 300 chilogrammi di materiali di scarto e denunciando un 38enne del posto.

L’operazione rientra nei servizi di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti. I militari hanno rinvenuto un’area di circa 20 metri quadri dove erano accatastati rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, tra cui scarti di lavorazioni edili, plastiche, metalli e componenti meccaniche dismesse.

L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, utilizzava due veicoli Ape Car per la raccolta e lo smaltimento illecito dei materiali. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, con l’aggravante della contraffazione del telaio riscontrata su uno di essi.

L’intera area è stata posta sotto sequestro penale e affidata in custodia giudiziale all’uomo. La Procura è stata informata mentre proseguono le indagini per ricostruire l’eventuale carattere sistematico dell’attività illecita e l’origine dei rifiuti.