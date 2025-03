Fa il pazzo con l’auto alla pompa di benzina e i carabinieri lo trovano con la cocaina: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

L’accusa è detenzione e spaccio di droga

CASAL DI PRINCIPE – Un 34enne di Casal di Principe è stato arrestato dai carabinieri nella notte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato intorno alle 2.30 in via Circumvallazione mentre, alla guida di una Fiat Panda arancione, stava entrando a forte velocità in un distributore di carburante.

A seguito di una manovra pericolosa, i militari lo hanno bloccato e, durante il controllo, l’uomo ha spontaneamente consegnato una dose di hashish. Tuttavia, una perquisizione più approfondita ha portato alla scoperta di cocaina, altre dosi di hashish, due bilancini di precisione e 30 euro in contanti. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.