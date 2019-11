Faceva il parcheggiatore abusivo ma era un latitante, beccato ad AVERSA

AVERSA (red.cro.) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto di A.A., 43 anni, residente a Napoli. L’uomo, nel corso di un controllo, dopo essere stato sorpreso mentre esercitava, abusivamente l’attività di parcheggiatore, è risultato gravato, a seguito di immediati accertamenti, da un ordine di rintraccio per sottoposizione a provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio esecuzioni penali, per una pena complessiva di anni 6, mesi 1 e giorni 26 di reclusione, oltre alla multa di euro 500,00, poiché riconosciuto colpevole di furto, evasione e false dichiarazioni rese a P.U., reati commessi in Napoli e provincia.

Inoltre, anche in questa occasione A.A. è stato deferito in stato di libertà per false dichiarazioni a P.U., e sanzionato amministrativamente per l’attività di parcheggiatore abusivo.

L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria C.V., a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.