CASERTANA. Ecco perché il match contro il Cerignola è il più probabile per l’esordio dei playoff. I falchetti non possono mai incontrare due squadre e vi spieghiamo il perché

Giusta la nostra anticipazione e dunque confermata la classifica, con il definitivo no del Collegio al ricorso del Taranto. A nostro avviso, Crotone mina vagante, ma se i pronostici saranno rispettati

CASERTA – La conferma della sanzione dei quattro punti di penalizzazione al Taranto garantisce qualche ora di riposo in più ai tecnici e ai calciatori della Casertana. Soprattutto si abbassa lo stress, in quanto si conosce con sicurezza il giorno in cui i falchetti esordiranno nei playoff, nel turno finale della fase dei gironi, che equivale sostanzialmente a dei sedicesimi di finale, nella giornata di sabato 11 maggio.

Da quarta classificata, la Casertana incontrerà una delle tre vincitrici del primo turno di playoff del girone, 32esimi di finale, in programma martedì prossimo. Precisamente, affronterà la squadra che nella regular season si è classificata peggio tra le tre vincitrici delle partite di martedì.

Non c’è dubbio che sarebbe il Latina, se la squadra laziale riuscisse a sovvertire i pronostici, vincendo a Taranto. Nell’ipotesi che fossero i pugliesi a qualificarsi, l’avversario dei falchetti andrebbe cercato tra chi vincerà tra Picerno e Crotone oppure tra Cerignola e Giugliano.

Se il Crotone dovesse battere il Picerno, sarebbero i calabresi ad arrivare al Pinto in una sfida insidiosa, in quanto il Crotone non ha fatto un buon campionato, pur avendo investito molto, con l’obiettivo, anche dichiarato, di vincere il girone.

Se, invece, dovesse prevalere l’organizzazione di gioco del Picerno, l’avversario uscirebbe sicuramente nella partita tra Cerignola e Giugliano.

Per cui, possiamo già dire che né il Taranto, né il Picerno, ossia la 5a e la 6a in classifica (il che ha un senso), potranno incontrare la Casertana nei turni di playoff del girone. L’avversaria della Casertana uscirà necessariamente dal poker composto da Crotone, Giugliano, Cerignola e Latina.

Se la classifica e i pronostici venissero rispettati, al Pinto sabato 11 maggio arriverebbe il Cerignola. Ciò significherebbe che i pugliesi, che hanno terminato al galoppo il loro campionato, avrebbero avuto la meglio (vincendo o pareggiando) del Giugliano sul proprio campo, che il Picerno avrebbe vinto o pareggiato con il Crotone, stessa cosa dicasi per Taranto e Latina.

Dunque, in un calcolo di probabilità, in un calcolo di quote scommesse, Casertana vs. Cerignola è la partita più probabile.

Ma probabile non significa certa e quindi dovremo aspettare martedì sera affinché Cangelosi possa prendere le misure della sua avversaria, preparando adeguatamente il big match che, si spera, sia solo il primo di cinque.