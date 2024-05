TRAGEDIA. Commerciante trovato morto in casa. La terribile ipotesi

CARINOLA – Non hanno potuto fare molto gli operatori del 118 giunti nella frazione di Casale, nel comune di Carinola.

A quanto pare, Giuseppe Lasco, di professione tipografo, aveva avuto alcune difficoltà economiche che lo avevano portato a vivere una forma di depressione.

Quando i familiari hanno provato a mettersi in contatto con lui non c’è stata alcuna risposta e, per questo motivo, hanno chiamato i sanitari del 118.

Questi si sono recati a casa di Lasco dove l’hanno trovato privo di vita. Al momento ipotesi più plausibile è quella del suicidio.