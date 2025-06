Falsi incidenti per truffare le assicurazioni: vigili urbani di MONDRAGONE nel mirino della Procura

Il retroscena emerso dall’inchiesta dei carabinieri sull’ex comandante della polizia municipale Bonuglia

MONDRAGONE – Un nuovo tassello si aggiunge all’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha già portato agli arresti domiciliari l’ex comandante della Polizia Locale di Mondragone, David Bonuglia. Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti è finito ora un agente della polizia municipale, accusato di aver simulato un incidente per frodare una compagnia assicurativa.



L’episodio contestato risale al febbraio 2022, un periodo cruciale in cui gli investigatori avevano già avviato intercettazioni sul comandante, sull’ex sindaco Virgilio Pacifico e su alcuni agenti. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura sammaritana, hanno rivelato che l’agente si sarebbe recato al pronto soccorso del Pineta Grande. Qui, avrebbe dichiarato al medico di turno di essere stato investito da un motociclo, quando in realtà l’infortunio era avvenuto durante una partita a calcetto. Il tutto, ovviamente, finalizzato a ottenere un risarcimento illecito da una compagnia assicurativa.



Ma non è l’unico caso emerso. In un’altra occasione, altri tre agenti indagati avrebbero dichiarato un falso incidente stradale al pronto soccorso di Sessa Aurunca. Anche in questo frangente, l’infortunio subito da uno di loro non era frutto di un sinistro, bensì di una partitella di basket.