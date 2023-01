Falso e abuso edilizio a MARCIANISE. Assolti due ex dirigenti, noto imprenditore e altri 2. I NOMI

MARCIANISE – La Seconda Sezione Penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto i dirigenti del Comune di Marcianise Gennaro Spasiano ed Angelo Piccolo (entrambi ex dirigenti) il funzionario comunale Pasquale Iadicicco, l’imprenditore Elpidio Orlando di Grazzanise e il progettista Salvatore Maietta.

I giudici hanno assolto i cinque perché il fatto non sussiste.

Il fatto in questione riguarda la realizzazione di un’attività di frantumazione, cernita e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, recuperabili da demolizioni edili e residui lapidei in Marcianise, zona Cappelluccia.

Secondo l’accusa l’area era stata realizzata su una zona agricola, dove non poteva essere costruita.

Ritenuti responsabili a vario titolo di abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità necessità, abuso edilizio, sono stati assolti in questi minuti.