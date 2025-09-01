Dimentica la borsa in auto, famiglia derubata nel parcheggio del Centro Commerciale Campania

Il raid sabato pomeriggio pochi minuti dopo aver parcheggiato l’auto

MARCIANISE – Disavventura, sabato pomeriggio, per una famiglia di Vairano Patenora, vittima di un furto nel parcheggio del Centro Commerciale Campania.

La famiglia era arrivata per un pomeriggio di shopping e, dopo aver lasciato l’auto nel piazzale esterno, aveva appena fatto ingresso nella struttura quando la donna si è accorta di aver dimenticato la borsetta all’interno della vettura. Tornati in tutta fretta al parcheggio, l’amara sorpresa: i ladri avevano già agito.

Una portiera dell’auto era stata forzata e la borsa era sparita. È immediatamente scattato l’allarme, ma dei malviventi nessuna traccia.