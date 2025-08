FAMIGLIE IN CRISI. Mamma, papà e figli dormono in una Fiat Uno davanti all’Anfiteatro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una scena straziante ha colpito un cittadino questa domenica mattina nei pressi dell’anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere: un’intera famiglia è stata vista dormire all’interno di una vecchia Fiat Uno rossa, chiaramente in condizioni di grave disagio.

Sfortunatamente, non si tratta del primo caso che in questi mesi viene registrato in provincia di Caserta. Infatti, oltre alla circostanza che ci sono altre persone che hanno notato questa Fiat Uno, una situazione simile si è registrata anche a Casagiove alla fine del gennaio scorso.

“Mi si è spezzato il cuore – racconta il testimone –. Avrei voluto fermarmi per offrire un aiuto, ma nel breve tempo in cui sono entrato a prendere un caffè, l’auto era già sparita.”

Ora si cerca di rintracciare la famiglia per valutare un sostegno concreto. “Se qualcuno ha informazioni o può aiutarci a trovarli, sarebbe un gesto prezioso”, aggiunge l’uomo, che spera nella solidarietà della comunità.

Chiunque abbia notizie o voglia collaborare può segnalarlo alle autorità locali o alle organizzazioni caritative del territorio.