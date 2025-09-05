Ferita una postina: violento tamponamento tra un’auto di poste italiane e un veicolo privato
5 Settembre 2025 - 19:21
Anche il conducente di questo veicolo ha avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto
VAIRANO PATENORA (alfonso centore) – Violento e singolare sinistro stradale nella frazione Scalo di Vairano Patenora. Due veicoli interessati, un’auto delle Poste Italiane e un’altra vettura che arrivava dalla strada intersecante all’altezza di Via Antonio Meucci. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dalle ambulanze e dalle forze dell’ordine dopo l’impatto che sembra aver provocato seri danni ai veicoli.