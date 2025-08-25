Ferito a bottigliate si rifugia in caserma: è giallo sull’aggressione

Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale le condizioni dell’uomo, pur essendo serie, non sembrerebbero al momento tali da far temere per la sua vita

CARINOLA – Momenti di tensione nella serata di ieri, intorno alle ore 20:00, quando un uomo di origine straniera si è presentato all’ingresso della caserma dei carabinieri di Carinola con una vistosa ferita da taglio all’addome.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in un’aggressione durante la quale sarebbe stata colpita con una bottigliata. L’impatto del vetro rotto gli avrebbe provocato una profonda lesione all’altezza della pancia.

Non è ancora chiaro il contesto dell’episodio né il luogo esatto in cui sarebbe avvenuto: resta da accertare se l’aggressione sia avvenuta nelle immediate vicinanze della caserma o in un’altra zona del territorio comunale, da cui poi l’uomo si sarebbe spostato per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la vittima prima di trasferirla in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Le condizioni dell’uomo, pur essendo serie, non sembrerebbero al momento tali da far temere per la sua vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’autore o agli autori dell’aggressione.