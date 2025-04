Fermato alla guida di una Porsche Cayenne rubata, 50enne ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Viaggiava, alla guida di una Porsche cayenne nera con targhe francesi risultata denunciata rubata nel paese transalpino, il 50enne pregiudicato di origini slave che, nella giornata di ieri, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone.

L’uomo, a seguito di approfonditi accertamenti, è risultato da ricercare perché colpito da provvedimento di revoca di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso il 02.05.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Alessandria – ufficio esecuzioni penali, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato, truffa, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e falsità materiale commessa da privato, per i quali era stato condannato alla pena complessiva della reclusione, da espiare in carcere, di anni 3 e mesi 10 , nonchè alla pena pecuniaria della multa di euro 1.200,00.

Il veicolo Porsche Cayenne, risultato rubato e sul quale viaggiava il 50enne è stato in sequestro.

L’uomo, condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, è stato anche denunciato per ricettazione.