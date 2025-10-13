Fermato con 40 grammi di cocaina: 25enne di S. MARIA C.V. arrestato e scarcerato

13 Ottobre 2025 - 10:54

In foto l'avvocato Antonio Daniele difensore dell'imputato

In sede di udienza, l’avvocato difensore Antonio Daniele ha ottenuto il cambio della misura con il divieto di dimora

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un 25enne, residente a Santa Maria Capua Vetere, C.E. è stato fermato, venerdì sera, dai Carabinieri in provincia di Latina. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente

A seguito del controllo, i militari hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente. In totale, il 25enne è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria competente. In sede di udienza, l’avvocato difensore Antonio Daniele – che assiste il giovane – ha ottenuto la scarcerazione del proprio assistito. Il giudice ha disposto, come misura cautelare, il divieto di dimora.

