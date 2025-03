Festa di compleanno finisce in rissa, due feriti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

FRIGNANO/ CASAL DI PRINCIPE – Notte di violenza in un noto ristorante di via Libertà a Frignano, dove era in corso una festa di compleanno. Dopi il taglio della torta, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiata una rissa che ha coinvolto diversi giovani due dei quali, di Casal di Principe, sono rimasti feriti.

Uno di loro ha riportato un trauma al volto ed è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, mentre l’altro, un 18enne, ha riportato contusioni multiple ed è stato anch’egli soccorso nella stessa struttura ospedaliera di via Gramsci.

Le forze dell’ordine, intervenuti sul posto per riportare la calma, stanno raccogliendo testimonianze e per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e individuare i responsabili.