Festa scudetto. In chiesa parte il coro “Sarò con Te”. GUARDA IL VIDEO VIRALE

REGIONALE – Durante la messa ha intonato “Sarò con te”, il brano coniato per sostenere la squadra del Napoli, mentre tutti i fedeli divertiti battevano le mani incitando gli azzurri che stasera potrebbero laurearsi campioni d’Italia a Udine.

Sta facendo il giro del web ed è diventato virale – dopo che se ne era appresa l’esistenza domenica scorsa – il video pubblicato su Tik-Tok da un fedele che ha immortalato un momento sicuramente singolare nel quale il protagonista è un prete della parrocchia di San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, quello dello Stadio Diego Armando Maradona, per intenderci.



Le immagini, che stanno facendo registrare visualizzazioni su visualizzazioni, sono state rilanciate anche dallo storico speaker degli azzurri Daniele Decibel Bellini, ma non solo, che nel commento ha scritto “Siamo ovunque”.

Secondo quanto si apprende nel quartiere, comunque, sembrerebbe che non si tratti di un caso isolato e che siano avvenuti episodi analoghi anche in altre parrocchie