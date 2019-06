Fiamme dalla bombola del gas, ragazzo spegne l'incendio ma resta ustionato - CasertaCE

SESSA AURUNCA (red.cro.) – Possiamo dirlo, è stato fortunato il ragazzo rimasto leggermente ustionato ad un braccio dopo l’esplosione di una bombola di gas all’interno del suo appartamento, questa mattina a Lauro di Sessa Aurunca, in via Astricelli.

Una deflagrazione non potentissima che è stata causata dalla bombola attaccata alla caldaia. Sul posto per curare il ragazzo gli uomini del 118, ferito per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza i recipienti e i carabinieri