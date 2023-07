Fiamme nel deposito di materiale edile, paura tra i residenti

A supporto della squadra dei vigili del fuoco è intervenuta anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale.

SAN FELICE A CANCELLO. Ieri sera, verso le ore 21:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via De Marino, nel comune di San Felice a Cancello, allertati dai residenti nella zona che vedevano uscire del fumo da un deposito . Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio che si era sviluppato all’Interno degli uffici di un deposito di materiale edile impedendo che l’incendio si propagasse all’intera struttura. A supporto della squadra è intervenuta anche un autobotte proveniente sempre dalla sede centrale del Comando. Non sono state coinvolte persone nell’incendio.