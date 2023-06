Figlia dedica lo scudetto del Napoli al papà scomparso. Ma arriva un brutto gesto al cimitero. LA FOTO

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Questo è il cimitero di Santa Maria Capua Vetere. Hanno rubato lo scudetto del Napoli che ho dedicato a mio padre, venuto a mancare cinque mesi fa. Un cimitero totalmente incustodito“.

Con queste parole, rilasciate alla pagina Facebook Ciò che vedo in città Santa Maria Capua Vetere, Veronica, figlia di un uomo scomparso qualche tempo fa, ha voluto raccontare la sua storia.

L’uomo era grande fan del Napoli, non una stranezza a Santa Maria Capua Vetere, uno dei luoghi qui il tifo azzurro è più forte.

Ma il papà di Veronica è deceduto cinque mesi fa, non riuscendo a vedere e a vivere la gioia del terzo scudetto del Napoli.

Allora la figlia aveva deciso di mettere un piccolo tricolore con la scritta numero 3 sulla lapide del papà, così che, in maniera simbolica, l’uomo potesse celebrare la vittoria del campionato.

Ma qualche soggetto non identificato non ha trovato niente di meglio da fare che staccarlo, cancellando anche quel piccolo simbolo di gioia legato a un fatto triste come la morte del papà di Veronica.

Comprensibile la delusione della donna quando ha notato il fatto, ma siamo certi che il papà da lassù ha apprezzato il gesto della sua bambina.