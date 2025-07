Figlio alcolizzato diventa l’incubo dei genitori: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN MARCO EVANGELISTA – Attimi di paura a San Marco Evangelista, dove una coppia di anziani ha chiesto aiuto alla Polizia dopo l’ennesima aggressione subita dal figlio. L’uomo, 38 anni, da tempo era diventato un incubo per i due genitori, costretti a vivere nel terrore tra minacce e richieste continue di denaro.

Il trentottenne, noto per l’abuso di alcol, pretendeva ogni mese la pensione dei genitori per poter comprare da bere. E non si fermava nemmeno davanti agli agenti: anche quando la Polizia è intervenuta, ha continuato a minacciarli di morte senza alcun timore.

Dopo aver raccolto testimonianze e verificato i fatti, gli investigatori hanno fatto scattare le manette. Ora l’uomo si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida dell’arresto.