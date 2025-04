Finalmente si svegliano anche gli altri giornali e possiamo scrivere che oltre a Salvatore De Santis anche Francesco De Chiara è diventato un pentito

Domenica sera, quando abbiamo scritto la notizia per la prima volta, proprio per evitare le prevedibilissime reazioni e le normali smentite che si fanno in questi casi quando un giornale, facendo il suo lavoro, anticipa una notizia che le autorità non avrebbero voluto che uscisse, abbiamo deciso di non pubblicare quella del pentimento del sodale diretto del reggente teverolese del boss Nicola Di Martino

TEVEROLA (g.g.) – Per carità di patria e per non infliggere una superiore mortificazione all’avvocato Vincenzo Motti, che è un bravo ragazzo, giovane che deve mangiarne di pane per ragionare con gente come noi, non abbiamo voluto pubblicare domenica scorsa tutta la notizia sui pentimenti di Teverola.

In effetti, già era noto che oltre alla scelta di Salvatore De Santis di collaborare con la giustizia c’era anche un suo riferimento operativo, ossia Francesco De Chiara, pure lui coinvolto nell’ordinanza che nel settembre scorso ha colpito il clan Picca-Di Martino, ad aver condiviso la stessa scelta.

Abbiamo atteso pazientemente che altri organi di informazione si svegliassero dal letargo, contribuendo alla diffusione della notizia, per scriverlo oggi.

Amen: speriamo che l’avvocato Motti, professionista promettente, ma ancora acerbo faccia buon pro di tutto questo.