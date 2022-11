Finte venditrici truffano anziana: rubati soldi e gioielli

Le due si sono finte venditrici di cosmetici

CASAL DI PRINCIPE – Finte venditrici truffano anziana. Nella rete di due truffatrici è caduta un’anziana residente in via Udine ad angolo con Corso Umberto I, a Casal Di Principe. L’anziana ha accolto in casa le due donne dopo che queste si sono presentate come venditrici di cosmetici. Subito dopo essersi accomodata una delle due ha chiesto di poter andare in bagno ma qualche minuto dopo la proprietaria di casa ha sentito alcuni rumori provenire dalla camere da letto dove ha trovato la donna con le mani nel sacco. L’anziana non ha potuto fare altro che urlare contro le due che sono scappate, a piedi, portando via alcuni gioielli. L’anziana ha sporto regolare denuncia ai carabinieri ora sulle tracce delle due riprese nella fuga da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.