Finto carabiniere truffa anziana e ruba l’oro. Dopo mesi trovato da quelli “veri”

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

PARETE – I Carabinieri della Stazione di Parete, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno denunciato un ventenne del Napoletano, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana pensionata residente nel comune dell’agro aversano. L’episodio risale allo scorso marzo, quando la donna è caduta vittima del cosiddetto “metodo del finto carabiniere”.

Secondo la ricostruzione dei militari, nel pomeriggio del 17 marzo scorso la vittima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per suo figlio, le aveva comunicato che il marito si trovava in caserma e che per “liberarlo” avrebbe dovuto consegnare tutti i suoi monili d’oro a un militare che si sarebbe prestato recato a casa sua.

Poco dopo, un individuo si è effettivamente presentato all’abitazione dell’anziana, ritirando un sacchetto contenente i gioielli per poi fuggire a bordo di una vettura Smart. Le indagini, avviate subito dopo la denuncia della donna, hanno permesso di identificare il presunto autore del raggiro attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati dell’area e la ricognizione fotografica. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.