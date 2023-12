Fissati i funerali di Maria, giovane mamma di 26 anni. Il papà è tornato dal Brasile per l’ultimo saluto

Domani, domenica

SESSA AURUNCA – Si celebreranno domani alle 11.30, nella chiesa di San Lorenzo Martire della frazione Corigliano di Sessa Aurunca, i funerali di Maria Casale, giovane mamma di 26 anni spentasi ieri, venerdì. Lascia una bimba piccola.La 26enne era da tempo malata e stava lottando come una leonessa per riprendersi la sua vita. Da qualche giorno erano divenute pochissime le speranze di sopravvivenza di Maria, tanto che il padre, residente in Brasile, paese che ha raggiunto dopo la separazione dalla moglie, è giunto a Sessa per l’ultimo abbraccio alla sua bambina. Oltre al papà, Maria lascia la mamma e due fratelli.