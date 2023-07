Fitta case vacanze su un noto sito web a prezzi stracciati: ma è tutta una truffa. LA STORIA

AVERSA – Un 47enne di Giugliano in Campania, attualmente sottoposto in prova ai servizi sociali è stato identificato e denunciato perchè autore di truffa per “casa vacanze”.

Costui, secondo quanto accertato dai carabinieri a seguito di una denuncia, attraverso un noto sito web di annunci di vendita di beni usati e nuovi, presente in Italia e che offre anche una vasta gamma di prodotti di tutte le categorie, avrebbe fittato al prezzo di 400€ una casa vacanza nella località Marina di Camerota, in realtà inesistente, ad una 35enne sua compaesana.

L’operazione è stata compiuta nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Aversa.

I servizio, svolto con il dispiegamento di numerosi militari ha interessato i comuni di Aversa, Trentola Ducenta e Parete.