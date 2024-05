Ladri in azione ad AVERSA, rubata un’auto

La vettura finita nel mirino dei malviventi, è prima, secondo una classifica del sito newsauto, tra i modelli più rubati in Italia

AVERSA – Ladri in azione, questa notte, in via Bixio ad Aversa. A finire nel mirino dei malviventi un’auto parcheggiata in strada, una Fiat Panda, al primo posto nella classifica delle auto più ricercate dai ladri, così come riportato dal sito newsauto, con a seguire la Fiat 500, la Fiat Punto, Lancia Ypsilon , Fiat 500L , Alfa Romeo Giulietta. Un furto su quattro avviene in Campania, mentre il Lazio è la regione in cui i ladri sono più abili a far perdere le tracce dei mezzi rubati. L’Italia si colloca al secondo posto in Europa per numero di furti, subito dopo la Francia, anche se in quest’ultima nazione si registra un calo dei casi. A farne l’amara scoperta il proprietario che non ha potuto fare altro che denunciarne il furto alle forze dell’ordine.