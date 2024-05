Auto sbanda e si schianta contro guard rail: tagliata a metà dalle lamiere

Scongiurata la tragedia

TEANO – Incidente, ieri pomeriggio, lungo la provinciale che collega Teano a Vairano Patenora.

Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una vettura ne ha perso il controllo finendo fuori strada centrando in pieno il guardrail in pieno. Un impatto tremendo che ha trasformato la barriera protettiva in una lama che è passata a pochi centimetri dagli occupanti scongiurando una tragedia