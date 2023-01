FOLLIA A S. MARIA C.V. Entra in un tabacchi e dà in escandescenza: 3 feriti

Lo scompiglio in un tabaccheria di via del Lavoro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Scompiglio in una tabaccheria in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere. Una persona, sembrerebbe un uomo, alla cui identificazione stanno ancora lavorando le forze dell’ordine intervenute sul posto, avrebbe fatto irruzione in un tabacchi della zona imprecando contro il titolare in difesa del quale sarebbe intervenuto prima un cliente presente nella rivendita, poi il titolare di un vicino supermercato, il quale sarebbe caduto a terra fratturandosi il femore, e un addetto del vicino distributore di carburanti a sua volta aggredito con un morso al braccio. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 ed una pattuglia delle forze dell’ordine per riportare la calma. Il misterioso personaggio, approfittando del trambusto, si è allontanato indisturbato.