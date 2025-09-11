Fornì la dose letale a un 28enne: inizia il processo per omicidio colposo
11 Settembre 2025 - 17:40
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sì è tenuta questa mattina l’udienza preliminare a carico di Kasse Mbagnik, 59 anni, accusato di cessione di sostanza stupefacente e omicidio colposo.
Secondo l’ accusa, nel febbraio del 2018, a Castel Volturno, Kasse Mbagnik avrebbe ceduto a Giuseppe Spremulli, dietro corrispettivo di denaro, una dose di eroina che provocò, nello stesso giorno, la morte del giovane.
Persone offese nel procedimento risultano i familiari della vittima: la madre Nicolina Fiata e la sorella Carolina Spremulli, rappresentate e difese dall’avvocato Filippo Barberi Spirito.