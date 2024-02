FOTO E VIDEO. Ladri scatenati fuori all’Eurospin di Viale Carlo III e all’Apollo. Decine di finestrini di auto sfondati

Il raid questa sera



CASERTA – Ennesimo raid predatorio ai danno di auto in sosta. L’episodio si è verificato questa sera nel parcheggio dell’Europa di Caserta. vetture completamente danneggiate con il finestrino rotti e auto comple depredate. Ira e delusione da parte delle vittime e dei cittadini. Un episodio analogo si è registrato anche in via nazionale Appia presso il centro commerciale Apollo sarebbero decine le auto danneggiate