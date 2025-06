FOTO, VIDEO E RESOCONTO UFFICIALE. Tiziano Castellan muore a 48 anni in un incidente, come il figlio Davide pochi anni fa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il messaggio del giornalista Silver Mele dopo la scomparsa del 23enne. La vittima, fanno sapere i vigili del fuoco, era alla guida del furgone

TEANO – Quello che state per leggere è il resoconto dell’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti lungo la Strada Statale 6 Casilina, al chilometro 181, nel territorio comunale di Teano. Erano circa le 13:50 quando un violento impatto tra un’autovettura e un furgone ha causato la morte di un uomo di 48 anni e il ferimento di cinque persone.

Come si sa ormai da qualche ora, a perdere la vita è stato Tiziano Castellan, 48 anni, originario di Sparanise e residente a Calvi Risorta, dove viveva con la moglie. I coniugi avevano dovuto affrontare un dolore terribile, ovvero la scomparsa del proprio figlio, Davide Castellan, scomparso a seguito di un incidente stradale il 9 ottobre del 2021.

Una tragedia che colpì le comunità di Sparanise e Calvi Risorta, città di origine del giornalista sportivo Silver Mele, noto per la sua attività nel racconto del ciclismo e del Calcio Napoli. E proprio Mele ci tenne a raccontate in diretta tv il proprio dolore per la perdita di Davide, come potete vedere nel video, disponibile cliccando qui.

Secondo le informazioni fornite dai caschi rossi, l’automobile, dopo lo scontro, è rimasta ferma al centro della carreggiata, mentre il furgone si è ribaltato finendo fuori strada. Il conducente del mezzo commerciale è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che hanno provveduto ad estrarre l’uomo dalle lamiere. Nonostante il tempestivo intervento, per Tiziano Castellan non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Feriti in maniera più o meno grave tutti e cinque gli occupanti dell’auto, anch’essi soccorsi sul posto e trasferiti in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno successivamente messo in sicurezza i mezzi coinvolti e assistito il personale del soccorso stradale nelle operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della viabilità. Gli agenti della polizia hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.